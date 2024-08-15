Российский нападающий выразил надежду, что Дзюба продолжит карьеру

Нападающий клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Николай Комличенко заявил, что хотел бы, чтобы российский форвард Артем Дзюба продолжил карьеру. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Пока он молчит. Может, подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой», — заявил Комличенко.

15 августа стало известно, что Дзюба близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич.

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», — сказал он.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Дзюба назвал Льва Толстого красавцем.