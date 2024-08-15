Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист махачкалинского «Динамо» считает, что клубу по силам остаться в РПЛ

Футболист махачкалинского «Динамо» Касинтура уверен, что клуб останется в РПЛ

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Динамо» (Махачкала) Эгаш Касинтура заявил, что клубу по силам остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в своем дебютном сезоне. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Прекрасно понимаем, что у каждой команды, которая выходит в РПЛ, первая задача — остаться. Я уверен, что у нас это получится», — заявил Касинтура.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал Акинфеева самым красивым вратарем лиги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами