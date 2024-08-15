Футболист махачкалинского «Динамо» считает, что клубу по силам остаться в РПЛ

Полузащитник «Динамо» (Махачкала) Эгаш Касинтура заявил, что клубу по силам остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в своем дебютном сезоне. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Прекрасно понимаем, что у каждой команды, которая выходит в РПЛ, первая задача — остаться. Я уверен, что у нас это получится», — заявил Касинтура.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк назвал Акинфеева самым красивым вратарем лиги.