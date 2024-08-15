Футболист «Динамо» оценил марокканского новичка команды

Полузащитник «Динамо» Егор Назаренко высказался о новичке команды Мехди Маухубе из Марокко. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Следил ли за игрой нового форварда-марокканца? Нет. Парень 2003 года, Косте Тюкавину конкурент. Думаю, ему будет непросто», — заявил Назаренко.

21-летний Маухуб выступал за клуб из Марокко «Раджа Касабланка». В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча за команду, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

10 августа «Динамо» проиграло «Зениту» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 0:1.

«Динамо» потеряло первые очки в чемпионате. В первых трех турах РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички обыграл «Факел», «Локомотив» и «Акрон». В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», игра состоится 17 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку».