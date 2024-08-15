Голкипер клуба-новичка РПЛ назвал самого красивого вратаря лиги

Голкипер «Динамо» (Махачкала) Давид Волк рассказал, кто по его мнению является самым лучшим и красивым вратарем в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Странно оценивать красоту мужчин. Думаю, Акинфеев и самый лучший, и самый красивый», — заявил Волк.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Также они проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что будет написано на футболке игрока РПЛ с фамилией из 25 букв.