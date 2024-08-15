Боксер Двали находился в трезвом состоянии во время нападения в Крыму

Боксер Дмитрий Двали, который стал жертвой нападения в Крыму, рассказал, что находился в трезвом состоянии в момент инцидента. Он провел всю ночь в ресторане, однако алкоголь не употреблял. Слова боксера приводит Telegram-канал SHOT.

«Мой друг Женя попытался успокоить одного из нападавших. В этот момент нас окружило около десяти человек и посыпались удары с разных сторон», — рассказал Двали.

Он также добавил, что получил удар в голову.

По изначальной версии, 28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

12 августа появилась информация, что Двали стал участником пьяной драки.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

15 августа стало известно, что ему предстоит третья операция.

Ранее Умар Кремлев сообщил, что Двали получил повреждение глаза из-за удара кастетом в драке.