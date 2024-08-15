Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многие российские спортсмены, которые отказались ехать на Олимпиаду-2024, жалеют об этом. Его слова приводит Metaratings.

«Не все могут признаться, но многие жалеют, что пропустили Олимпиаду — 2024. Я точно знаю, что жалеют большинство пловцов», — заявил Губерниев.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде — 2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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