Российская батутистка рассказала, почему расплакалась после выступления на Олимпиаде-2024

Российская батутистка Анжела Бладцева рассказала, почему расплакалась после своего выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Слова россиянки приводит «Фонтанка.ру».

«Могла поплакать, например, в раздевалке, где меня никто не видит. Ни разу не плакала на камеру, но на Олимпиаде не смогла сдержаться. Очень строго отношусь к себе — я всегда должна быть на лидирующих позициях. Было обидно, что не смогла показать то, на что способна», — заявила Бладцева.

На ОИ-2024 19-летняя спортсменка заняла пятое место. Победила в соревнованиях представительница Великобритании Брайони Пейдж с результатом 56,480 балла. Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская (56,060), бронза у канадки Софьян Мето (55,650).

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее стало известно, сколько паралимпийцев будут представлять Россию на Играх в Париже.