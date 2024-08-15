Назван клуб РПЛ, состав которого может пополнить Дзюба

Нападающий Артем Дзюба близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду», — сказал Генич.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

«Крылья Советов» после четырех туров Российской премьер-лиги идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав три балла. Команда одержала одну победу и потерпела три поражения.

Ранее Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости.