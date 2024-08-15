Отравленная ртутью шахматистка призвала пожизненно дисквалифицировать соперницу

Российская шахматистка Умайганат Османова рассказала, какое наказание считает справедливым для Амины Абакаровой, которая пыталась отравить ее ртутью на региональном турнире в Дагестане, и отметила, что не хочет уголовного преследования преступницы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нет, на самом деле я этого не хочу. Главное, что надо сделать — действительно пожизненно дисквалифицировать ее на всех уровнях и запретить вести образовательную деятельность. Это станет для нее самым серьезным наказанием. Насколько я знаю, она очень любит шахматы», — заявила Османова.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщили, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка продолжила выступление и заняла призовое место.

13 августа стало известно, что Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана.

Ранее Абакарова заявила, что подлила ртуть из-за личной неприязни к сопернице.