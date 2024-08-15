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Стало известно, почему Станкович активно ротирует состав «Спартака»

Деменко: тренер Станкович смотрит на футболистов «Спартака» в игровом процессе

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/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, почему главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прибегнул к активной ротации состава в первых матчах чемпионата России, использовав в старте 18 разных игроков. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В этих турах он смотрел на футболистов в игровом процессе, а не тренировочном. Поэтому и старается максимально маневрировать с составом. Ему надо четко определиться. Но сейчас каждый из ребят, кто получает шанс, старается по максимуму показать свои лучшие качества. А это очень важный фактор», — заявил Деменко.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» расположился на 14-м месте.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Ахмата» объяснил стычки со «Спартаком».

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