«Думаю, это плохо»: игрок ЦСКА о гендерном скандале на Олимпиаде

Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев критично оценил скандал на летних Олимпийских играх — 2024, который возник вокруг боксерш Иман Хелиф, которая представляет Алжир, и Линь Юйтин из Тайваня, и отметил, что такое не должно происходить. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, у нас спортсменка проиграла одному из этих трансгендеров. Думаю, это плохо. Да. Если мужчина дерется с женщиной, это неправильно», — сказал Файзуллаев.

Иман Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла Линь Юйтин. По результатам тестов было доказано, что спортсменки имеют XY хромосомы. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Обе спортсменки выиграли золото в своих весовых категориях. Юйтин победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала соревнований в весовой категории до 57 кг.

Сборная Узбекистана по футболу вместе с Файзуллаевым не смогла выйти в плей-офф Олимпиады.

Ранее в России обвинили боксершу Хелиф в желании «сорвать денег» у Роулинг и Маска.