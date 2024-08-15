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Смолов может уехать в иностранный чемпионат

Смолов дал согласие на переход в мексиканский клуб «Атлетико Ла-Пас»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Мексики. Об этом сообщил Виктор Моралес на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, в услугах Смолова заинтересован клуб «Атлетико Ла-Пас», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионате Мексики. Мексиканская команда предложила российскому клубу €1 млн, однако это предложение не устроило «быков» — они хотят не менее €2 млн.

При этом сам футболист уже дал устное согласие на переход в мексиканскую команду.

Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскою «Сельту» в 2020 году.

Смолов получал вызовы в сборную России — за команду он выступал с 2012 по 2021 год.

Ранее игрок «Галатасарая» дал согласие на переход в «Спартак».

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