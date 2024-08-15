Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ внесла серьезное изменение в правила

Команде КХЛ не начислят очков в овертайме, если она сняла вратаря и проиграла

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Континентальная хоккея лига (КХЛ) внесла в свод своих правил изменение, которое касается начисления очков за поражение в овертайме матча. Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

До этого команда, которая потерпела поражение в овертайме, получала один балл. Однако теперь, согласно изменению, клуб останется без очков, если в овертайме тренерский штаб принял решение снять вратаря, чтобы выпустить еще одного полевого игрока, а команда в итоге потерпела поражение. Исключением станет ситуация, когда замена произошла по правилу отложенного штрафа.

Нововведение будет действовать с начала сезона-2024/2025. Аналогичное правило есть в Национальной хоккейной лиге.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее российский хоккеист возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами