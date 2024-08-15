КХЛ внесла серьезное изменение в правила

Континентальная хоккея лига (КХЛ) внесла в свод своих правил изменение, которое касается начисления очков за поражение в овертайме матча. Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

До этого команда, которая потерпела поражение в овертайме, получала один балл. Однако теперь, согласно изменению, клуб останется без очков, если в овертайме тренерский штаб принял решение снять вратаря, чтобы выпустить еще одного полевого игрока, а команда в итоге потерпела поражение. Исключением станет ситуация, когда замена произошла по правилу отложенного штрафа.

Нововведение будет действовать с начала сезона-2024/2025. Аналогичное правило есть в Национальной хоккейной лиге.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее российский хоккеист возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ.