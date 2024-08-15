Мбаппе опубликовал пост после первой победы в составе «Реала»

Французский нападающий Килиан Мбаппе на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, посвященный победе мадридского «Реала» в Суперкубке УЕФА.

«Первый титул с лучшим клубом мира! Давай еще! Хала Мадрид!» — написал француз, прикрепив фотографии с матча.

«Реал» обыграл итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0) и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер» с результатом 3:0).

Ранее дагестанские хакеры слили в сеть данные игроков «Реала» и «Аталанты».