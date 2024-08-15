Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Динамо» затруднились назвать лучшую команду в сезоне

Игрок «Динамо» Кутицкий не стал называть свой клуб лучшей командой в сезоне

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий не стал называть московский клуб и петербургский «Зенит» лучшими командами Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что сезон только начался. Его слова приводит «Советский спорт».

«Можно ли сказать, что «Динамо» и «Зенит» – две лучшие команды чемпионата? Все московские команды конкурентоспособны. Сейчас только начало сезона, посмотрим, как будет в дальнейшем», – сказал Кутицкий.

14 августа московское «Динамо» в рамках второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России переиграло махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. «Зенит», в свою очередь, одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит», который выиграл чемпионат России последние шесть раз, идет на первой строчке. Команда, которую тренирует Сергей Семак, набрала 12 очков и выиграла четыре матча из четырех. Подопечные Марцела Лички идут на втором месте с девятью баллами — три победы и одно поражение, которое клуб потерпел от «Зенита» в четвертом круге турнира.

Ранее экс-защитник ЦСКА объяснил, почему клубу будет трудно бороться за победу в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами