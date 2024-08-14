«Это футбол, а не балет»: игрок «Ахмата» о стычках со «Спартаком»

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о стычках, которые возникали на поле по ходу матча с московским «Спартаком». Его слова приводит «Советский спорт».

«Стычки на поле? Я думаю, это просто стечение обстоятельств, футбол — мужской вид спорта. Это не балет и танцы, тут бывает захлестывают эмоции, нормально, все в рамках игры», — заявил Агаларов.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» расположился на 14-м месте.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренера «Спартака» обвинили в плохой подготовке к матчу с «Ахматом».