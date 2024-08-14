Лучший арбитр УЕФА не отказывался от сотрудничества с РФС

Итальянский судья Даниэле Орсато не отказывался от сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает Иван Карпов.

В РФС заявили журналисту, что Орсато подписал трудовой договор еще на прошлой неделе, поэтому информация об отказе рефери работать в России неверна.

14 августа стало известно, что Орсато, который был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим арбитром 2020 года, дал согласие на работу в России из-за дружеских отношений с Милорадом Мажичем, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС, после чего отозвал его.

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла сборную Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее Владимир Пономарев посоветовал форварду «Зенита» Ивану Сергееву присоединиться к ЦСКА.