Российский футболист объяснил, почему отказывается от секса

Защитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук в интервью «РБ Спорт» заявил, что отказывается от секса с женой за два дня перед матчем.

По его словам, подобная практика позволяет ему чувствовать себя легче на поле.

«За два дня до игры я себя сдерживаю. Раньше я выдерживал один день. Супруга в курсе, к этому относится нормально. Потом я попробовал как-то два дня выдержать и почувствовал во время матчей определенную легкость. И вбил себе в голову, что надо выдерживать чуть большую паузу. Когда я к этому пришел, то никогда этот принцип не нарушал», — заявил Кухарчук.



34-летний Кухарчук перешел в «Ротор» на правах аренды 8 августа, права на футболиста принадлежал клубу «Пари Нижний Новгород». В прошлом сезоне футболист провел на поле 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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