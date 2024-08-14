Лучший арбитр УЕФА отказался от сотрудничества с РФС

Итальянский судья Даниэле Орсато отказался от сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает издание La Gazzetta della Sport.

По информации источника, рефери, давший изначально согласие о том, чтобы войти в Экспертно-судейскую комиссию РФС, спустя несколько часов отозвал его.

Сообщается, что Орсато, который был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим арбитром 2020 года, дал согласие в первый раз из-за дружеских отношений с Милорадом Мажичем, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС.

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла сборную Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Сочи» близки к договоренности об аренде Владимира Писарского.