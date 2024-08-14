Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лучший арбитр УЕФА отказался от сотрудничества с РФС

Лучший арбитр УЕФА 2020 года Орсато отказался от сотрудничества с РФС

close
100%
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Итальянский судья Даниэле Орсато отказался от сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает издание La Gazzetta della Sport.

По информации источника, рефери, давший изначально согласие о том, чтобы войти в Экспертно-судейскую комиссию РФС, спустя несколько часов отозвал его.

Сообщается, что Орсато, который был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим арбитром 2020 года, дал согласие в первый раз из-за дружеских отношений с Милорадом Мажичем, который занимает должность руководителя департамента судейства РФС.

48-летний итальянский арбитр завершил карьеру в июне 2024 года — после чемпионата Европы в Германии.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла сборную Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Сочи» близки к договоренности об аренде Владимира Писарского.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами