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Дочь Тутберидзе опубликовала фото в красном платье

Фигуристка Дэвис выложила новое фото из Тбилиси

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di__davis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Диана Дэвис, которая вместе со своим мужем Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду за Грузию, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую фотографию.

На ней спортсменка позирует в красном платье на фоне живописного пейзажа в Грузии.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе 2024 года, Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии.

Пара приняла решение сменить спортивное гражданство после того, как Международный союз конькобежцев в 2022 году отстранил российских фигуристов от участия в турнирах под своей эгидой. Последним международным турниром, на котором выступили фигуристы из России, стали зимние Олимпийские игры — 2022. Дэвис и Смолкин, которые тогда еще выступали за Россию, стали 14-ми.

Ранее Алина Загитова выложила фото с голой спиной.

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