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Стало известно, где пройдет матч «Факел» — «Акрон»

«Матч ТВ»: встреча «Факел» — «Акрон» пройдет в Воронеже без зрителей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Матч группового этапа Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдет в Воронеже без зрителей. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

«Факел» и «Акрон» сыграют на стадионе в Воронеже. Матч пройдет 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что в городе приостановили проведение массовых мероприятий.

Помимо матча с «Акроном» в августе у «Факела» запланировано еще три домашних встречи — 18-го числа со «Спартаком» и 24-го числа против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а также 27-го числа с «Рубином» в Кубке страны.

После четырех стартовых туров «Факел» занимает 16-е место в РПЛ, «Акрон» располагается на десятой строчке.

Ранее «Факел» объявил имя нового главного тренера.

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