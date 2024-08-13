Защитник «Сочи» Дркушич подписал контракт с «Зенитом»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Рад подписанию контракта с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что это слово значит в мире футбола. Когда узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, решение принял быстро и легко», — прокомментировал свой переход Дркушич.

Футболист подписал контракт сроком на пять лет.

Дркушич выступал за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В прошедшем сезоне Дркушич провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Его команда по итогам 30 туров заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу.

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