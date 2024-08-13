Девушку-волонтера, которая пропала после церемонии закрытия Олимпиады-2024, нашли мертвой

Девушка-волонтер, которая пропала после церемонии закрытия Олимпиады — 2024, была найдена мертвой. Об этом сообщает Le Parisien.

На следующий день после церемонии закрытия девушка была найдена в квартире в Париже с гематомой на левой стороне головы и раной на шее.

Подозреваемым называют ее парня, который также работал волонтером на Олимпиаде — 2024. Он был задержан.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Церемония закрытия ОИ-2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее знаменосец сборной Ирландии не смог принять участие в церемонии закрытия ОИ-2024.