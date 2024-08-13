Известный комментатор рассказал, какие футболисты нужны «Спартаку»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего не хватает для успешной игры московскому «Спартаку». Слова журналиста приводит «РБ Спорт».

«Зиньковский не вписан в игру, надо привыкать. Станкович работает совсем недавно, он должен понять, кто на что способен. Видно, что купленный Барко силен индивидуально, но его еще надо «встроить» в игру. При этом очевидно, что ведущих игру полузащитников все равно не хватает», — сказал Орлов.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». «Ахмат» в первых трех турах успел сыграть вничью с «Оренбургом» (0:0), разгромно выиграть у «Пари НН» (4:1) и крупно проиграть московскому «Локомотиву» (0:5). Таким образом, у «Спартака» после четырех туров семь очков и пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Факелом».

Ранее стало известно, где пройдет матч РПЛ «Факел» - «Спартак».