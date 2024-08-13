Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Попытавшуюся отравить соперницу шахматистку выгнали из федерации

Абакарову исключили из федерации шахмат Дагестана за попытку отравить соперницу

close
100%
Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы

Шахматистка Амина Абакарова, подлившая ртуть своей сопернице Умайганат Османовой на турнире в Дагестане, была отстранена региональной шахматной федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажин Сажидов заявил, что Абакарова больше не числится в реестре спортсменок региона.

«Шахматистка Амина Абакарова исключена из федерации шахмат республики», — заявил чиновник.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщили, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка продолжила выступление и заняла призовое место.

Ранее латвийского шахматиста дисквалифицировали за сексуальные домогательства.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами