Ключевой игрок «Зенита» пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел пропустит больше месяца из-за травмы колена, полученной в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщил журналист Вене Казагранде в социальных сетях.

По информации источника, игрок пропустит ближайшие 40 дней.

«Было подозрение на полный разрыв связок и, как следствие, на операцию. Но после обследования стало ясно, что у игрока «всего лишь» растяжение. Он пропустит около 40 дней», — написал журналист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Вендел провел четыре игры, в которых отдал шесть результивных передач. Любопытно, что адресатом всех голевых пасов Вендела стал россиянин Максим Глушенков.

10 августа «Зенит» обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Максим Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

В следующем туре «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» 18 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

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