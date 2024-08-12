Американская модель выложила фото в бикини

Американская модель Бриттни Палмер опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На кадре Палмер позирует в купальнике на яхте.

Палмер — американская модель, ринг-герл и художница. Она наиболее известна своей работой в октагоне в UFC. Она получила награду Ringcard Girl of the Year на World MMA Awards в 2012, 2013, 2019 и 2022 годах.

Девушка начала свою карьеру в сфере исполнительского искусства, профессионально танцуя на шоу «Jubilee» в Bally's Las Vegas и «X Burlesque» в Flamingo Las Vegas. В 2012 году Палмер появилась на обложке мартовского номера Playboy, став третьей ринг-герл, сделавшей это после Рашель Лии и Арианни Селесте.

Селесте начала карьеру в качестве ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата в 2006 году. С 2013 года модель является соведущей программы «Крутой тюнинг». Свободно владеющая испанским языком, Арианни быстро стала одним из самых востребованных талантов в модельном мире. В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

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