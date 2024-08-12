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Российский тренер считает заявил, что в «Факеле» нужно менять руководство, а не тренеров

Семин: в «Факеле» нужно убирать не тренеров, а руководство

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский тренер Юрий Семин заявил, что в клубе Российской премьер-лиги(РПЛ) «Факеле» нужно менять руководство, а не главных тренеров. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Перед этим поменяли Сергея Ташуева. Нужно убирать не тренера, а руководство, начать жить по-новому. Оба тренера не при чем. Самое простое — убрать тренера, а самим остаться у руля. Но эта проблема не только у «Факела», а у многих клубов», — сказал Семин.

12 августа пост главного тренера «Факела» покинул Игорь Черевченко, который возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клубу удалось занять наивысшее для себя место в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 11-е.

В четвертом туре РПЛ «Факел» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2 и опустился на последнюю строчку в турнирной таблице текущего сезона. В активе команды лишь одно набранное очко в матче против «Краснодара», а также один забитый мяч — в концовке встречи первого тура с «Динамо».

Следующая игра у «Факела» дома со «Спартаком». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее в «Ахмате» назвали игру со «Спартаком» переломным моментом.

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