Футболист «Спартака» заявил о самых высоких целях клуба на сезон

Российский защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил о том, что в клубе поставлены самые высокие задачи на текущий сезон. Слова футболиста приводит Sport24.

«Индивидуальных задач на сезон нет. Футболисты должны, в первую очередь, думать о команде. Цели и задачи только одни — стать чемпионами и постараться выиграть кубок», — заявил Литвинов.

Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович высоко оценил игру Литвинова в матче с «Ахматом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра Литвинова была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев. Мне очень нравится тренировать его», — рассказал специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех игр. В активе москвичей семь очков.

Ранее были названы команды, которые навяжут борьбу «Зениту».