Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Локомотива» жестко раскритиковал себя за провал

Нападающий «Локомотива» Сулейманов заявил, что плохо начал сезон

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов раскритиковал себя за отсутствие голевых действий в начале сезона-2024/25. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Я плохо начал этот сезон. Каких-то индивидуальных целей пока не ставлю. Хочется уже просто открыть счет своим результативным действиям, поэтому нужно хотя бы один-два мяча забить. Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух. Хочется уже воплотить те мечты, которые я загадывал», — сказал Сулейманов.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в пяти матчах в составе «Локомотива», но не сумел отличиться результативными действиями.

Контракт Сулейманова с московским клубом действует до лета 2027 года.

В четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал три победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Команда проиграла только московскому «Динамо» (0:3).

«Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее в «Ахмате» назвали игру со «Спартаком» переломным моментом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами