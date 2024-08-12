Нападающий «Локомотива» жестко раскритиковал себя за провал

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов раскритиковал себя за отсутствие голевых действий в начале сезона-2024/25. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Я плохо начал этот сезон. Каких-то индивидуальных целей пока не ставлю. Хочется уже просто открыть счет своим результативным действиям, поэтому нужно хотя бы один-два мяча забить. Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух. Хочется уже воплотить те мечты, которые я загадывал», — сказал Сулейманов.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в пяти матчах в составе «Локомотива», но не сумел отличиться результативными действиями.

Контракт Сулейманова с московским клубом действует до лета 2027 года.

В четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал три победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0). Команда проиграла только московскому «Динамо» (0:3).

«Локомотив» набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее в «Ахмате» назвали игру со «Спартаком» переломным моментом.