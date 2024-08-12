Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскому бодибилдеру вырезали два метра тощей кишки из-за допинга

Mash: бодибилдеру из Домодедово вырезали два метра тощей кишки из-за допинга

close
100%
РИА Новости

Бодибилдеру из подмосковного Домодедово вырезали два метра тощей кишки из-за приема запрещенных допинговых препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, 25-летний мужчина злоупотреблял гормональными препаратами для увеличения мышечной массы. Прием подобных препаратов привел к тому, что здоровье бодибилдера ухудшилось, несколько дней назад ему стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать спортсмена, а уже в больнице ему диагностировали острый тромбоз кишечника.

Хирурги провели экстренную операцию, в ходе которой удалили мужчине два метра тощей кишки. Спортсмену предстоит пройти долгий процесс восстановления после произошедшего.

Тощая кишка — средний отдел тонкой кишки, идущий после двенадцатиперстной и перед подвздошной кишкой. Петли тощей кишки располагаются в левой верхней части брюшной полости. Тощая кишка со всех сторон покрыта брюшиной.

Бодибилдинг — это наращивание и развитие мускулатуры путем выполнения упражнений с отягощениями в сочетании с высокоэнергетическим питанием.

Ранее китайское антидопинговое агентство призвало усилить проверки американских спортсменов.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами