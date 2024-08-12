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Боксер Двали пострадал в пьяной драке, а не защищая подростка

Baza: боксер Двали был избит во время пьяной драки в клубе

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки после посещения клуба, а не когда защищал подростка во время пробежки. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По словам свидетелей, Двали был в ночном клубе, находился в нетрезвом состоянии. Рядом с заведением в этот момент завязалась драка: молодой человек из одной компании попытался познакомиться с девушкой из другой, что не понравилось ее спутникам. Двали вышел из клуба, увидел это и решил вмешаться — по информации источника, боксер бил всех без разбора. У пострадавших выбиты зубы, диагностированы трещины в черепе.

По изначальной версии, 28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

Ранее появилась информация, что Двали грозит еще одна операция.

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