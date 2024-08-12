Экс-жена голкипера «ПСЖ» Сафонова согласилась на мир при одном условии

Бывшая жена голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия согласилась примириться с вратарем при одном условии — она требует, чтобы 30 процентов от выплачиваемых алиментов на их дочь будут идти ей на счет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Анастасия Сафонова хочет разбить сумму выплат на две части: первая (70%) — на светлое будущее их совместной со спортсменом дочки, вторая — ей, в качестве компенсации за утерянные лучшие годы жизни», — указал Mash.

При этом судебное заседание по этому вопросу вновь перенесли.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее Сафонов обвинил экс-супругу в автоподставах.