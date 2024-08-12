Экс-президент ФФККР Писеев скончался в возрасте 82 лет

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память...» — указано в сообщении.

Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания СССР с 1988 по 1992 год, а президентом Федерации фигурного катания на коньках России был с 1992 по 2010 год. Он принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФФККР по итогам зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Тогда Россия завоевала всего две медали: серебро взял Евгений Плющенко, а бронзу выиграл танцевальный дуэт Оксаны Домниной и Максима Шабалина.

С 2010 по 2014 год в ФФККР Писеев был генеральным директором, а с 2014 года — почетным президентом организации.

В течение 1972—1977 годов Писеев входил в судейские бригады на соревнованиях чемпионатов Европы, мира по фигурному катанию и зимних Олимпийских игр (1972 года в Саппоро и 1976 года в Инсбруке). В частности, был судьей на чемпионатах мира в парном катании в 1972—1974 и 1976—1977 годах.

Ранее умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина.