В «Спартаке» назвали неудобного вратаря для команды

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов согласился с высказыванием, что голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия — неудобный вратарь для красно-белых. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В основном так и получатся. В этом матче у нас было не так много опасных ударов по воротам, но моменты в целом были. Помимо Шелии у соперника грамотно действовали защитники. Где-то играли попроще», — заявил он.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отказались назвать противным футбол с «Ахматом».