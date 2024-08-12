Рублев эмоционально оценил выход в финал «Мастерса» в Канаде

Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально оценил выход в финал турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале после победы над представителем Италии Маттео Арнальди и рассказал, как на его игре сказался отказ от поездки на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит официальный сайт ATP.

«Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему дню. Идея не ехать на Олимпиаду была в том, чтобы быть более готовым к Канаде, так что если я в финале, значит, мы поработали действительно хорошо», — заявил Рублев.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. За это время Рублев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

За трофей турнира в Канаде российский теннисист поборется с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию. Он в своем полуфинале обыграл американского теннисиста Себастьяна Корду.

Российский теннисист пропустил летние Олимпийские игры в Париже, объяснив это тем, что не был готов к ним морально.

Ранее Рублев рассказал, кто помог ему «починить» голову.