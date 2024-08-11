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Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде-2024

Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде-2024

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Павел Бедняков/РИА Новости

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил российских спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Огромное спасибо всем нашим спортсменам, которые выступали в Париже! Спасибо спортивным федерациям, которые верили в здравый смысл и в атлетов. Мы поддерживаем спорт! Наши спортсмены всех победят!», — написал Губерниев.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

«Решение исполкома МОК было основано на том, что в церемонии закрытия принимают участие не команды, а все спортсмены вместе, следуя общим правилам поведения», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что МОК принял подобное решение, зная, что многие спортсмены из России и Белоруссии уже покинули Париж.

Ранее стало известно, что французский пловец стал рекордсменом Олимпиады-2024 по количеству золотых медалей.

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