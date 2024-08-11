«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

Ранее красно-белые потерпели поражение в первой игре с «Оренбургом», но следом обыграли подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов». «Ахмат» в первых трех турах успел сыграть вничью с «Оренбургом» (0:0), разгромно выиграть у «Пари НН» (4:1) и крупно проиграть московскому «Локомотиву» (0:5). Таким образом, у «Спартака» после четырех туров семь очков и пятое место в турнирной таблице РПЛ, у «Ахмата» — три балла и 14-я строчка.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 мск.

Ранее Сергей Силкин призвал заставить иностранных тренеров учить русский.