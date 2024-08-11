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Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок Зыбина

Советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет

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Шандрин Виктор/ТАСС

Олимпийская чемпионка в толкании ядра в составе сборной СССР Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщает Telegram‑канал комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга.

Также сообщается, что Зыбина передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи, а в середине июля в музее был открыт ее персональный стенд.

Зыбина является олимпийской чемпионкой 1952 года в Хельсинки. Также она обладательница 13 рекордов СССР, участница четырех Олимпиад, неоднократная чемпионка СССР в метании копья.

В 1954 году Зыбина стала чемпионкой Европы в толкании ядра.

После спортивной карьеры Зыбина работала тренером-преподавателем.

Ранее советский конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет.

Сергеев являлся рекордсменом мира на дистанции 500 м (1952-1956). За это время он четыре раза улучшал мировое достижение.

Ранее умер 19-летний хоккеист «Торпедо» Иван Пыленок.

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