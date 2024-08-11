Победу «Зенита» над «Динамо» связали с удачей

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря удаче, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В целом гости неплохо выглядели в Питере. А «Зениту» сопутствовала удача. Забей «Динамо» мяч, была бы ничья, и интрига обострилась бы», — сказал Деменко.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Глушенков. Ему удалось отличиться на 55-й минуте игры. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Динамо» располагается на второй строчке, имея в активе девять баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Локомотив», который отстает от бело-голубых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре клуб с берегов Невы сыграет на выезде с подмосковными «Химками». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» на своем поле в матче 5 тура РПЛ сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» на последней минуте вырвал победу у московского ЦСКА в матче РПЛ.