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Овечкин не знает, согласился бы он сыграть за команду «Россия 25»

Овечкин о выступлении за команду «Россия 25»: тяжело ответить на этот вопрос

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Frank Franklin II/AP

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не уверен, что готов сыграть за команду «Россия 25», которая проводит товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана во время отстранения национальной команды от международных турниров, передает РИА «Новости».

«Мне такие предложения еще не поступали. От вас это первый раз услышал. Если говорить в теории, то все равно не знаю. Тяжело ответить на этот вопрос», — сказал Овечкин.

Средний возраст хоккеистов, вызываемых в команду «Россия 25», не превышает 25 лет.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал клуб, за который он хочет сыграть в прощальном матче.

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