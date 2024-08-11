Овечкин не знает, согласился бы он сыграть за команду «Россия 25»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не уверен, что готов сыграть за команду «Россия 25», которая проводит товарищеские матчи с командами Белоруссии и Казахстана во время отстранения национальной команды от международных турниров, передает РИА «Новости».

«Мне такие предложения еще не поступали. От вас это первый раз услышал. Если говорить в теории, то все равно не знаю. Тяжело ответить на этот вопрос», — сказал Овечкин.

Средний возраст хоккеистов, вызываемых в команду «Россия 25», не превышает 25 лет.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин назвал клуб, за который он хочет сыграть в прощальном матче.