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Эфиопский легкоатлет установил олимпийский рекорд на Играх в Париже

Эфиопский легкоатлет Тола с олимпийским рекордом завоевал золото Игр в Париже

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Isabel Infantes/Reuters

Эфиопский легкоатлет Тамират Тола завоевал золотую медаль в марафоне на Олимпийских играх в Париже.

Его результат на дистанции 42 км 195 м составил 2 часа 6 минут 26 секунд. Таким образом, Тола в Париже побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине. Тогда представитель Кении Самуэль Ванджиру пробежал марафон за 2:06.32.

Серебряная медаль в марафоне на Олимпиаде в Париже досталась бельгийскому легкоатлету Абди Баширу, который отстал от лидера на 21 секунду. Замкнул тройку лучших на этой дистанции представитель Кении Бенсон Кипруто (+0.34). 39-летний кениец Элиуд Кипчоге, который стал победителем двух последних Олимпиад в марафоне, сошел с дистанции.

32-летний Тола впервые выиграл золотую олимпийскую медаль. В 2016 году на этой дистанции он завоевал бронзовую награду. На его счету победа в чемпионате мира, который прошел в 2022 году, на дистанции в 10000 метров. На той же дистанции он завоевал серебро мирового первенства в 2017 году в Лондоне.

Ранее чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на Олимпиаде.

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