Ветеран «Динамо» призвал команду к прошлогодней тактике в игре с «Зенитом»

Московскому «Динамо» следует избрать прошлогоднюю тактику на то, чтобы рассчитывать на успех в матче 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник бело-голубых, экс-наставник футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин.

«Для удачного исхода в Петербурге «Динамо» надо выбрать прошлогоднюю тактику, когда бело-голубые победили 3:2. Еще им надо более качественно сыграть в обороне. «Зенит» в первую очередь силен атакой. Не сомневаюсь, что и у «Динамо» в атаке будут моменты», — считает эксперт.

Точилин сделал акцент на атакующем потенциале обеих команд. Он заметил, что и «Зенит», и «Динамо» сильны в нападении за счет командных действий. Специалист подчеркнул, что в игре «Динамо» многое будет зависеть не от игры форварда Константина Тюкавина, а от того, как его будут поддерживать партнеры.

«Зенит» и «Динамо» после трех туров остаются единственными командами со стопроцентным показателем, набрав по 9 очков. Их очная встреча состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер Тарханов заявил, что победа «Динамо» над «Зенитом» станет сенсацией.