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Японская спортсменка Юаса стала первой чемпионкой в брейкинге в истории Олимпийских игр

Японка Юаса стала первой чемпионкой в брейкинге в истории Олимпийских игр

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The Yomiuri Shimbun/Reuters

Японская спортсменка Ами «АMI» Юаса стала первой в истории Олимпийской чемпионкой в дисциплине брейкинг.

В финальном баттле 25-летняя би-герл из Японии одолела 17-летнюю представительницу Литвы Доминику Баневич под псевдонимом «NICKA» со счетом 3:0 (6:3, 5:4, 5:4).

Третье место в этой дисциплине досталось китаянке Лю «671» Цинъи, которая оказалась сильнее Индии «INDIA» Сарджо со счетом 2:1 (6:3, 9:0, 4:5).

Брейкинг дебютировал на Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нового вида спорта.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее выступающая за Германию россиянка завоевала золото ОИ.

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