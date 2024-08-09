Тренер Билялетдинов: «Динамо» будет сложно в игре с «Зенитом»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что московскому «Динамо» будет сложно в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Динамо».

«Я давно не помню того, чтобы «Зенит» был в такой хорошей форме на старте чемпионата. В прошлом году они долго раскачивались и теряли очки. Есть компоненты игры, которые они выполняют лучше, чем в дебюте сезона-2023/24. По компактности, по коллективным перестроениям они лучше всех. Добавьте еще мастерство и сыгранность. «Динамо» в этом матче будет сложно. Они только втягиваются в сезон, — сказал Билялетдинов.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» и «Динамо» делят первое место, набрав по девять очков из девяти возможных.

В прошлом чемпионате России «Динамо» дважды обыграло клуб с берегов Невы. Встреча первого круга, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Тот матч прошел 6 августа 2023 года. 28 апреля 2024 года «Динамо» победило со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России, «Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Зенит» является фаворитом в игре с «Динамо».