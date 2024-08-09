Российская боксерша рассказала о встрече с провалившей гендерный тест спортсменкой

Серебряный призер чемпионата Европы, российская боксерша Карина Тазабекова рассказала о поединке против провалившей гендерный тест спортсменки из Тайваня Линь Юйтин в 2017 году. Слова спортсменки приводит «Фонтанка.ру».

«У меня сразу сложилось ощущение, что я боксирую с мальчиком, хотя таких разговоров еще не было. Худые девочки не очень сильные, а Юйтин била мощно. В общем, я проиграла, но отбоксировала достойно», — рассказала Тазабекова.

Также она рассказала, что у Юйтин не было тотального превосходства.

«В любительском боксе она проигрывала некоторым девочкам, у нее нет прям тотального превосходства. Если бы они действительно были бы мужчинами, они бы досрочно всех обыгрывали», — добавила россиянка.

В полуфинале турнира на Олимпиаде-2024 Юйтин победила представительницу Турции Эсру Йылдыз в весовой категории до 57 кг. Поединок продлился все заявленные правилами три раунда и завершился со счетом 5-0 в пользу Юйтин. За золотую медаль тайваньская спортсменка сразится с победительницей поединка между представительницей Филиппин Нести Петесио и Юлией Шереметой из Польши.

Ранее российской боксерше стали поступать угрозы после вызова на бой Иман Хелиф.