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Президент МОК обвинил IBA в отсутствии доказательств провала гендерного теста боксершами

В МОК заявили, что у IBA нет доказательств провала гендерного теста боксершами

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Wu Lu/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в том, что у них нет доказательств о том, что спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин Тайваня провалили гендерный тест. Слова главы организации приводит ТАСС.

«Я посмотрел стенограмму пресс-конференции этой организации — там было даже не ясно, о каких тестах и каких результатах идет речь. В любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке», — заявил Бах.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет (МОК) впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.

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