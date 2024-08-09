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Чемпион Евро-2024 перешел в «Барселону»

Чемпион Евро-2024 Ольмо перешел в «Барселону»

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Annegret Hilse/REUTERS

Чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании, атакующий полузащитник немецкого клуба «РБ Лейцпиг» Дани Ольмо подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Клуб из Германии получит за переход €55 млн, а также €7 млн в качестве бонусов. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 2030 года.

В сезон-2023/24 Ольмо принял участие в 25 матчах в составе «Лейпцига», в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

На Евро-2024 забил в трех играх подряд — в матче против Грузии, Германии и Франции.

В финале чемпионата Европы — 2024 Испания обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Ранее футболист сборной Аргентины рассказал о потасовке с французами на ОИ.

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