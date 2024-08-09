Булыкин заявил, что «Зенит» является фаворитом в игре с «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал петербургский «Зенит» фаворитом матча с бело-голубыми.

«Фаворитом я считаю «Зенит», но «Динамо» в прошлом сезоне показало, что может играть с командой Семака. «Динамо» будет очень тяжело одержать победу, но не надо выходить с мыслью о том, что ты проиграешь. Если «Динамо» полностью отдастся игре, то будет шанс зацепить положительный результат», — сказал Булыкин.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» и «Динамо» делят первое место, набрав по девять очков из девяти возможных.

В прошлом чемпионате России «Динамо» дважды обыграло клуб с берегов Невы. Встреча первого круга, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2. Тот матч прошел 6 августа 2023 года. 28 апреля 2024 года «Динамо» победило со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России, «Динамо» по итогам сезона-2023/24 заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко.

Ранее бывший футболист сборной России оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России.