Соболев до последнего не верил в срыв переговоров «Спартака» и «Зенита»

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев до конца отказывался верить, что переговоры красно-белых с петербургским «Зенитом» по поводу его перехода срываются. Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», — указано в материале.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее двукратный чемпион России заявил, что у Соболева с головой не в порядке.